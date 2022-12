Bolsa de Lisboa abre com ligeiros ganhos, com Mota-Engil a comandar subidas

Seguem-se a Altri (0,40%), a Jerónimo Martins (0,29%), a Greenvolt (0,25%), a Nos (0,16%), a Sonae (0,05%) e a Galp (0,04%).



Já a REN é a empresa que mais cede no arranque da sessão, com uma queda de 1,73%. Isto num dia em que as ações da energética negoceiam já sem direito a dividendo. Segue-se o BCP, a cair 0,48%, a Corticeira Amorim e a Navigator, ambas a perder 0,23%.



A Semapa não regista qualquer alteração no início da negociação.

a parceria entre a Universo e o Banco CTT cessará a 31 de dezembro de 2023 e à criação de uma "joint-venture" da Universo com o Bankinter Consumer Finance para o crédito ao consumo.

A bolsa de Lisboa abriu no verde, em linha com as restantes praças europeias. O PSI sobe 0,06% para os 5741,28 pontos, com 10 das 15 cotadas a registar ganhos, quatro perdas e uma inalterada.A liderar as subidas segue a Mota-Engil, com um avanço de 1,35%, seguida pela EDP Renováveis, que soma 0,76%, e pela EDP (0,62%).Os CTT, por sua vez, somam 0,49%, na primeira sessão após a Sonae ter anunciado que Notícia atualizada às 08h42