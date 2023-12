Bolsa de Lisboa abre sessão no vermelho. Energia e BCP pressionam

penalizado por uma

Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) para a banca polaca.



No verde abriu a Mota-Engil, a subir 0,87% para 4,07 euros, seguida pela Sonae que soma 0,49% para 92,60 cêntimos e pelos CTT que valorizam 0,43% para 3,53 euros.



Destaque ainda para as papeleiras com a Altri a crescer 0,34% para 4,768 euros e a navigator a valorizar 0,16% para 3,726 euros. No entanto, a Semapa cede 0,15% para 13,44 euros.





No verde abriu a Mota-Engil, a subir 0,87% para 4,07 euros, seguida pela Sonae que soma 0,49% para 92,60 cêntimos e pelos CTT que valorizam 0,43% para 3,53 euros.Destaque ainda para as papeleiras com a Altri a crescer 0,34% para 4,768 euros e a navigator a valorizar 0,16% para 3,726 euros. No entanto, a Semapa cede 0,15% para 13,44 euros.

A praça portuguesa começou a sessão desta sexta-feira, feriado de 8 de dezembro, em terreno negativo, em contraciclo com as restantes praças europeias que já estão a negociar a esta hora, como Paris e Amesterdão.O PSI desde 0,10% para 6.537,13 pontos. Das 16 cotadas, seis estão em queda, cinco a subir e cinco inalteradas - Jerónimo Martins, Ibersol, Corticeira Amorim, REN e Nos.O setor energético destaca-se pela negativa, com a Greenvolta a ceder 0,74% para 7,36 euros, seguida pela EDP Renováveis que desce 0,57% para 17,40 euros, pela EDP que cai 0,56% para 4,479 euros e ainda pela Galp Energia que desvaloriza 0,11% para 13,325 euros por ação.Também no vermelho, o BCP cai 0,13% para 30,68 cêntimos. Ontem, o banco liderado por Miguel Maya sofreu um tombo superior a 5% no fecho da sessão depois de ter sido