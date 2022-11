Bolsa de Lisboa arranca sessão com avanço muito ligeiro. BCP lidera

Leia Também Pesos pesados levam Lisboa a fecho positivo

A bolsa de Lisboa arrancou a negociação desta sexta-feira na linha d'água. O PSI sobe 0,09%, com seis das cotadas no verde, oito no vermelho e uma inalterada.A liderar as subidas está o BCP, que avança 0,98%, seguido pela Corticeira Amorim, com uma subida de 0,56%, e pela Galp (0,39%).Também a Navigator e a Sonae arrancaram o dia com ganhos, a somar 0,37% e 0,26%. A EDP Renováveis segue a negociar no verde, mas com uma subida abaixo dos 0,10%. O braço energético da EDP valoriza 0,04%.Já a Semapa e a REN não registam qualquer alteração.Do lado das perdas, a cotada que mais cede é a Altri. A papeleira cai 2,08%, um dia após ter apresentado as contas referentes aos primeiros nove meses do ano, em que registou lucros de 117 milhões de euros, uma subida de 30% face ao mesmo período do ano anterior.Também os CTT arrancaram o dia com perdas, a cair 0,47%, seguidos pela Nos (-0,25%), pela Jerónimo Martins (-0,19%), pela Mota-Engil (-0,16%), pela Greenvolt (-0,12%) e pela EDP (-0,02%).Notícia atualizada às 08h29