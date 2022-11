Pesos pesados levam Lisboa a fecho positivo

O PSI avançou 0,16%, para 5.880,12 pontos, renovando máximos desde 15 de setembro, num dia em que as principais praças europeias também seguem positivas e Wall Street está encerrada devido a feriado.Apenas cinco das 15 cotadas do índice nacional terminaram o dia no verde, com as restantes 10 a fecharam negativas.O PSI apenas evitou um dia no vermelho graças aos pesos pesados, uma vez que foram as cinco cotadas com maior peso no índice as únicas a fecharem positivas.A Galp liderou os ganhos ao subir 1,4%, para 11,56 euros, seguida da Jerónimo Martins, que avançou 1,05%, até aos 21,24 euros.No verde fechou ainda a família EDP: a EDP Renováveis subiu 0,97%, para 22,92 euros, e a casa-mãe ganhou 0,67%, terminando o dia nos 4,511 euros.Por fim, o BCP valorizou 0,2%, para os 0,1528 euros.No extremo oposto, a Altri, que hoje apresenta resultados, tombou 2,47%, para 5,525 euros, enquanto a Greenvolt cedeu 1,47%, fechando nos 8,06 euros.Nota ainda para Semapa e CTT, que caíram 0,98% e 0,93%, respetivamente, bem como para a Sonae, que cedeu 0,72%, para 0,9665 euros, e Nos, que perdeu 0,71%, até aos 3,922 euros.