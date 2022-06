Bolsa de Lisboa arranca sessão no vermelho. PSI cai 0,08%

Leia Também PSI alivia de recordes desde 2014 em linha com quedas na Europa. Galp em máximos desde início da pandemia

A bolsa de Lisboa acompanhou, no arranque da sessão desta quinta-feira, o sentimento que se vive nas principais praças europeias. Em dia de reunião do Banco Central Europeu - e numa altura em que se espera o anúncio para julho do aumento das taxas de juro diretoras nos países da zona euro, - os investidores mostram-se receosos com um possível abrandamento da economia.Por cá, o PSI negociava com uma ligeira queda de 0,08%, para os 6329,88 pontos, nos primeiros minutos da negociação, com nove cotadas a desvalorizar, três a subir e outras três (Mota-Engil, Semapa e EDP Renováveis) inalteradas em relação à última cotação.A Sonae lidera as perdas, a cair 0,80%, depois de a cadeia de hipermercados Continente ter sido multada pela Autoridade da Concorrência devido a um esquema de cartelização de preços. Por outro lado, apesar de o Pingo Doce também ter sido abrangido pela coima, a Jerónimo Martins está esta manhã do lado dos ganhos, a valorizar 0,11%.Também a EDP teve de pagar uma multa à ERSE, de 100 mil euros, por irregularidades nos contratos de prestação de serviços. Esta manhã a elétrica caía 0,44%. Já o BCP mantinha-se na linha de água, com um recuo ligeiro de 0,05%.A liderar os ganhos está a Galp Energia, que tem somado bons desempenhos em bolsa à conta das subidas do preço do petróleo. Apesar de o CEO, Andy Brown, ter vindo alertar para a perda de oportunidades de negócio em Sines por questões de licenciamentos, esta manhã a petrolífera nacional avançava 0,78%.