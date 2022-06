PSI alivia de recordes desde 2014 em linha com quedas na Europa. Galp em máximos desde início da pandemia

O PSI cedeu 0,23%, para os 6.334,92 pontos, a aliviar dos máximos desde finais de julho de 2014 alcançados ontem. Esta quarta-feira, o índice nacional acompanhou a tendência negativa vivida nas principais praças europeias.Das 15 cotadas do índice, cinco encerraram positivas, nove no vermelho e a REN terminou a jornada inalterada.A maior queda do dia pertenceu ao BCP, que recuou 1,77%, para 0,1943 euros, acompanhando as perdas do setor na Europa.Os CTT perderam 1,06%, enquanto o setor energético viveu um dia negativo em Lisboa, como na Europa. A Greenvolt caiu 1,06%, a EDPR recuou 1,02% e a EDP cedeu 0,82%.A impedir danos maiores no PSI esteve a Galp, que beneficiou da subida do preço do petróleo, e avançou 2,15%, para 12,85 euros, máximo desde 3 de março de 2020. Também a Jerónimo Martins, a cotada com maior peso no índice, ganhou 0,17%.Ainda em terreno positivo fecharam a Altri, que ganhou 1,25%, e a Semapa, que valorizou 0,13%.