Bolsa de Lisboa começa semana no vermelho. Mota-Engil cai 1%

A bolsa de Lisboa arrancou a primeira sessão da semana no vermelho. O PSI cai 0,21% para 5.911,59 pontos.





Entre as 15 cotadas que compões o principal índice nacional, oito arrancaram as negociações em terreno negativo, seis no verde e uma permanece inalterada.





Mota-Engil comanda a tabela do lado das perdas, desvalorizando 1% para 1,79 euros, dando continuidade ao movimento de desvalorização desta sexta-feira, após 10 sessões consecutivas de ganhos.





Entre os pesos pesados, EDP Renováveis é a que mais pressiona, estando a deslizar 0,67% para 19,92 euros.





No restante setor energético o sentimento é misto. A EDP avança ligeiramente (0,09%) para 4,65 euros, enquanto a REN sobe 0,20% para 2,53 euros.



Por outro lado, a Greenvolt perde 0,52% para 7,71 euros, enquanto a Galp desliza 0,12% para 12,07 euros.





Entre as papeleiras, a Semapa ganha 0,81% para 12,42 euros, comandando os ganhos do PSI. Navigator negoceia na linha d’ água (0,06%) para 2,26 euros. Já a Altri perde 0,17% para 4,64 euros.





No retalho, Sonae avança ligeiramente (0,05%) para 0,94 euros, enquanto Jerónimo Martins perde 0,41% para 19,53 euros.





Por fim, o BCP desliza 0,49% para 0,2048 euros.



(Notícia atualizada às 8h:38).