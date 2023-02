Lisboa fecha em queda com energia a pressionar

A última sessão da semana fechou pintada de vermelho na bolsa portuguesa, num dia em que as principais praças europeias seguem mistas, influenciadas pelos resultados abaixo do esperado das "big tech", em particular Apple e Amazon.O PSI cedeu 0,55%, para os 5.942,57 pontos, com seis das cotadas em alta e nove em queda.A pressionar o índice esteve principalmente o setor energético. A EDP Renováveis liderou as perdas com um recuo de 2.43%, para os 20,05 euros, seguida da REN, que caiu 1,75%, até aos 2,525 euros. Também a Galp sofreu uma queda de 1,14%, fechando nos 12,09 euros.A Greenvolt cedeu 0,9%, para os 7,75 euros, e a EDP recuou 0,58%, terminando o dia a valer 4,649 euros.Outro setor que apresentou um desempenho negativo foi o do papel: a Navigator caiu 0,79% e a Altri desvalorizou 0,47%.No retalho, a Jerónimo Martins avançou 0,31%, para os 19,61 euros, enquanto a Sonae caiu 1,11%, encerrando nos 0,9375 euros.Pela positiva, destacaram-se os CTT, com um ganho de 1,37%, para 3,705 euros, bem como a Semapa, que avançou 1,15%, até aos 12,32 euros, e o BCP valorizou 0,88%, para 0,2056 euros.