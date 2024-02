Bolsa de Lisboa em queda ligeira com EDP Renováveis e Mota-Engil a pressionar

num dia em que os investidores mostram maior cautela antes de novos dados na Zona Euro.O PSI caía na abertura 0,16% para 6,235,99 pontos. Entre as 16 cotadas, sete estavam em queda, cinco a subir e quatro ainda inalteradas — CTT, Ibersol, Nos e REN.

A EDP Renováveis lidera as quedas, ao desvalorizar 1,17% para 13,90 euros, enquanto a casa mãe regista perdas mais ligeiras ao deslizar 0,11% para 3,75 euros. Hugo Costa, responsável da elétrica para o mercado nacional, conta hoje ao Negócios que a EDP Renováveis quer crescer no país sobretudo por via da hibridização e que a crise política "não afetou o desenvolvimento do portefólio" nem as intenções de investimento.Também a pressionar o índice na abertura estava a Mota-Engil, ao cair 1,08% para 5,52 euros, depois de ontem ter encerrado a sessão bolsista a crescer 6,1%, impulsionada por um "research" do CaixaBI em que o preço-alvo foi revisto de 3,20 euros para 6,20 euros Há ainda dois pesos pesados no vermelho. O BCP desvaloriza 0,33% para 26,93 cêntimos, enquanto a Galp cede 0,17% para 14,50 euros.Do lado dos ganhos o destaque vai para a Jerónimo Martins que arrancou a sessão a somar 0,46% para 22,06 euros, seguida pelas papeleiras Navigator e Altri a avançar 0,42% para 3,85 euros e 0,27% para 4,49 euros, respectivamente.