Bolsa de Lisboa fecha no vermelho. CTT lideram quedas

A bolsa de Lisboa fechou em terreno negativo, num dia em que as principais praças europeias encerraram mistas. O PSI cedeu 0,34% para os 5.903,45 pontos, com nove das 15 cotadas a registarem perdas, cinco ganhos e uma inalterada.A liderar as quedas estiveram os CTT, com as ações a desvalorizarem 2,39% para os 3,67 euros, seguidos pela Galp e pela Jerónimo Martins. A petrolífera cedeu 1,94% para os 11,875 euros por título, enquanto a retalhista, que é a cotada com mais peso no PSI, viu as ações desvalorizarem 1,84% para os 19,18 euros.Já o BCP travou maiores perdas, com as ações do banco liderado por Miguel Maya a valorizarem 2,85% para os 20,96 cêntimos.Também a Semapa e a EDP Renováveis fecharam a sessão do lado dos ganhos, com um avanço de 2,07% e 1,26%, respetivamente. A Corticeira Amorim, por sua vez, terminou inalterada com as ações a valerem 9,36 euros.Notícia atualizada às 16h51