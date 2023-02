Maré verde no arranque da negociação em Lisboa. PSI sobe 0,63%

Leia Também Bolsa de Lisboa fecha no vermelho. CTT lideram quedas

A bolsa de Lisboa arrancou a sessão de negociação esta quinta-feira em terreno positivo, com todas as cotadas no verde, depois de ontem ter encerrado o dia com perdas.Nos primeiros minutos, o PSI somava 0,63%, para os 5.940,78 pontos, em linha com o sentimento dominante que se vive a esta hora na Europa, com os investidores animados com a época de apresentação de resultados.Os CTT são a cotada que lidera os ganhos, depois de ontem terem sido a empresa mais penalizada. Os correios avançam 1,91% para 3,74 euros por ação.BCP (1,24%), Mota-Engil (1,13%) e Galp Energia (1,09%) também registam bons desempenhos, acima de 1%, numa altura em que o petróleo negoceia misto nas principais praças internacionais.Entre as empresas com maior peso na bolsa de Lisboa, a EDP soma 0,58%, a Jerónimo Martins avança 0,57% e a EDP Renováveis sobe 0,2%.A Nos é a cotada com a subida menos expressiva, a valorizar 0,1%.