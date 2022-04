Bolsa de Lisboa fecha última sessão de abril na "linha de água"

O PSI fechou a última sessão de abril na "linha de água", a contrariar as subidas registadas nas bolsas da Europa, animadas pela época de resultados do trimestre. O índice recuou 0,04% para 5.930,01 pontos.

Das 15 cotadas que compõem o índice de referência nacional, oito fecharam a semana a subir e sete a cair. As desvalorizações da Jerónimo Martins e da EDP Renováveis pesaram na sessão desta sexta-feira.

A dona do Pingo Doce esteve nesta sessão a reagir às contas do primeiro trimestre, onde apresentou lucros de 88 milhões de euros, mais 52,4% face aos dados do mesmo trimestre de 2021. As ações da Jerónimo Martins fecharam a sessão a depreciar 3,98% para 19,8 euros, a maior queda no índice.



As cotadas do grupo EDP também pesaram, num dia em que o setor das "utilities" também cedeu na Europa. A EDP Renováveis caiu 1,01% para 22,64 euros, enquanto a EDP desvalorizou 0,87% para 4,442 euros. Nota ainda para a desvalorização de 1,37% para 2,89 euros.



Já a Galp destacou-se do lado dos ganhos, numa sessão em que esteve a beneficiar da subida do petróleo. Além disso, a Bloomberg avançou que a petrolífera estará a considerar a venda das operações de "upstream" em Angola, possibilidade que é vista com bons olhos por parte dos analistas. As ações da petrolífera liderada por Andy Brown valorizaram 4,3% para 11,63 euros.

Nota ainda para a subida da Greenvolt, que apreciou 2,76% para 7,07 euros. A empresa anunciou esta quinta-feira, já após o fecho do mercado, que fechou um contrato para fornecer energia renovável à operadora de telecomunicações T-Mobile Polska durante 15 anos.



Entre as papeleiras, a Altri valorizou 1,76% (6,355 euros) e a Navigator apreciou 1,5% (3,92 euros). Nota ainda para a subida de 0,82% dos CTT (4,305 euros) e da Sonae, que apreciou 0,78% para 1,029 euros.



