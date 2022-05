Lisboa acompanha Europa no vermelho. Galp cai mais de 1%

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A bolsa de Lisboa acompanhou a tendência europeia e arrancou a sessão em território negativo.

O "benchmark" nacional PSI segue a cair 0,33% para 5.910,41 pontos. Das 15 cotadas que compõem o índice, cinco estão no verde, oito negoceiam no vermelho e duas permanecem inalteradas.

A Galp é a que mais está a pressionar o PSI, desvalorizando 1,46% para 11,46 euros por ação, um movimento de correcção, depois de na última sessão ter escalado mais de 4%, impulsionada pela cotação do petróleo e pela notícia de que a petrolífera estaria a considerar a venda das operações de "upstream" em Angola.



Os títulos da empresa liderada por Andy Brown estão ainda ser influenciados pelo alívio do petróleo no mercado internacional.

No setor energético, a sessão arrancou predominantemente pintada de encarnado, com a Greenvolt a perder 1,41% para 6,97 euros, acompanhada pela EDP que desvaloriza 0,50% para 4,42 euros e da REN que cai 0,35% para 2,88 euros. Já a EDP Renováveis está um pouco acima da linha de água (+0,09%) com cada ação a ser negociada nos 22,66 euros.

Pelo retalho, a primeira sessão do mês de maio começou de forma mista, com a Sonae a cair 0,19% para 1,03 euros e a Jerónimo Martins a ocupar o segundo lugar na tabela dos ganhos, a somar 0,35% para 19,87 euros.

A Altri é a que mais contraria a tendência, estando a subir 0,47% para 6,39 euros, contagiando a outra papeleira, a Semapa, que soma 0,15% para 13,14 euros. Já a Navigator permanece inalterada em 3,92 euros.



Esta semana acelera a "earnings season" nacional. Depois do pontapé de saída dado pela Jerónimo Martins na semana passada, esta terça-feira é a vez da Nos, Galp e Corticeira Amorim apresentarem as contas trimestrais.



Notícia atualizada às 8:25 com cotações.