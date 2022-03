Bolsa de Lisboa sobe mais de 1%. BCP soma mais de 3%

A bolsa de Lisboa acompanhou a tendência europeia e arrancou no verde.



O índice de referência nacional, PSI-20, segue a somar 1,52% para 5.650,01 pontos. Das 19 cotadas, apenas uma está no vermelho e três permanecem inalteradas.

O BCP é a empresa que mais puxa pelo índice, estando a valorizar 3,22% para 0,1415 euros. A subida do banco liderado por Miguel Maya é acompanhada pelos CTT, que somam 2,85% para 4,51 euros, num dia em que a empresa de correios irá apresentar os resultados referentes ao último ano. Nos primeiros nove meses de 2021, a companhia alcançou um resultado líquido de 26,3 milhões de euros.

Do lado dos ganhos é ainda de destacar a Greenvolt que cresce 0,98% para 6,21 euros, depois de a empresa comandada por Manso Neto ter dado conta, antes do início da sessão, que conseguiu fechar o ano passado com lucros ajustados de 11,9 milhões de euros, mais 2,8% ou 328 mil euros do que em 2020.

No resto do setor energético o sentimento também é positivo, com a EDP Renováveis a valorizar 2,44% para 22,70 euros, a par da empresa-mãe que soma 1,24% para 4,32 euros. A Galp cresce 1,10% para 10,55 euros, enquanto a REN permanece inalterada em 2,68 euros.

O retalho também foi pintado de verde, com a Sonae a valorizar 1,90% para 1,02 euros -- voltando assim à linha de um euro, patamar do qual caiu no passado dia 21 fevereiro – e com a Jerónimo Martins a subir 0,72% para 19,63 euros.

Entre as papeleiras, a Altri ascende 2,26% para 5,88 euros, acompanhada da Navigator que soma 1,60% para 3,30 euros e da Semapa que sobe 0,18% para 11,06 euros.

A contrariar a tendência está apenas a Ramada, que perde 1,46% para 6,74 euros.



(Notícia atualizada às 8:33 com restantes cotações)