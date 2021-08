Bolsa de Nova Iorque exige vacinação a "traders"

A New York Stock Exchange (NYSE) vai exigir aos "traders" que estejam vacinados contra a covid-19 para acederem ao "floor" da bolsa mais famosa do mundo a partir de 13 de setembro, anunciou a NYSE na quarta-feira. Os "traders" terão de ter a vacinação completa.A operadora da bolsa indica que serão contempladas algumas exceções concedidas por motivos médicos ou religiosos. Em simultâneo, será reforçada a testagem aleatória no local para incluir pessoas já vacinadas.A NYSE já exige aos visitantes para a cerimónia de toque do sino e aos convidados para as entradas em bolsa (IPO) que apresentem provas de que estão vacinados. Agora essa exigência foi alargada às pessoas que trabalham no "floor", refere a CNBC.Esta é uma tendência crescente no mundo empresarial dos EUA à medida que a variante delta tem alastrado pelo país, baralhando os planos das empresas para que cada vez mais funcionários deixem o trabalho remoto e voltem aos seus locais de emprego.Recentemente, companhias como a Walmart, Google, Tyson Foods e United Airlines anunciaram que passam a exigir vacinação a todos os seus funcionários, enquanto a McDonald's adiou a reabertura dos seus escritórios para dar tempo a que todo o pessoal possa completar a vacinação.