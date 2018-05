Bolsa nacional acompanha congéneres com ganhos tímidos

O PSI-20 iniciou a sessão a subir 0,11% para 5.706,39 pontos, com oito cotadas em alra, cinco em queda e cinco inalteradas. Entre os congéneres europeus a tendência também é de ganhos ligeiros, com as bolsas a recuperarem das quedas registadas na útlima sessão.Na bolsa nacional, o BCP, Galp, e a Jerónimo Martins são os principais responsáveis pelo desempenho do índice.O banco liderado por Nuno Amado sobe 0,04% para 0,2813 euros. Já a petrolífera ganha 0,27% para 16,73 euros, a recuperar parte da descida supeior a 2,5% acumulada ontem. E a retalhista aprecia 0,15% para 13,78 euros.Destaque para a Semapa, que apesar de já estar a perder 0,46% para 21,45 euros, já tocou num máximo histórico neste arranque de sessão, ao negociar nos 21,65 euros.Ainda no sector do papel, a Navigator sobe 0,19% para 5,38 euros e a Altri aprecia 0,39% para 7,80 euros.Já a Sonae SGPS avança 0,69% para 1,16 euros, numa altura em que se aguardam por pormenores em torno da colocação em bolsa dos activos do retalho. A Sonae anunciou, esta segunda-feira, 21 de Maio, que o portefólio potencialmente sujeito à entrada em bolsa inclui o retalho alimentar, com a Sonae MC, e a propriedade imobiliária, com a Sonae RP. Um portefólio que, segundo estimativas do Haitong, terá um valor de mercado de 1,8 mil milhões de euros. Uma capitalização bolsista que, a confirmar-se, significará a nona maior empresa da bolsa de Lisboa.Entre o grupo EDP a tendência é de queda, com a eléctrica a perder 0,37% para 3,463 euros e a EDP Renováveis a ceder ,18% para 8,13 euros.(Notícia actualizada com mais informação)