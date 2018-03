Bolsa nacional em queda arrastada pela Jerónimo Martins

A bolsa de Lisboa arrancou em queda, em linha com as principais praças europeias. Isto num dia em que os investidores vão estar focados na intervenção do líder da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, no Senado, que está agendada para as 15 horas em Lisboa. A expectativa é que o responsável não faça alterações ao discurso já proferido no início desta semana no Congresso.





Na terça-feira, o líder da Fed, perante o Congresso, defendeu "mais aumentos graduais" das taxas de juro dos EUA. Ainda assim, ontem foi anunciada uma revisão em baixa do PIB dos Estados Unidos no quarto trimestre, o que levou os investidores a especularem se esta revisão poderia impedir uma subida mais célere dos juros por parte do banco central.