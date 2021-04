Bolsa nacional regressa aos ganhos com subida de mais de 3% da EDP Renováveis

O índice PSI-20 terminou a sessão desta sexta-feira com um ganho de 0,57% para os 5.016,48 pontos, o que marca o regresso às prestações no "verde", num dia em que o índice de referência para a Europa está, outra vez, a renovar máximos históricos.



Os investidores estão a agarrar-se aos dados económicos otimistas que foram divulgados nos Estados Unidos e na China, enquanto acompanham de perto a temporada de resultados relativos ao primeiro trimestre deste ano.





Enquanto que em Washington, as vendas a retalho e a produção industrial de março sugerem uma sólida recuperação, na China, o PIB cresceu 18,3% no primeiro trimestre, e as vendas a retalho aumentaram mais do que o esperado.





Por cá, dez das 18 cotadas da bolsa nacional terminaram o dia em alta, com destaque para a EDP Renováveis que valorizou 3,31% para os 19,99 euros por ação. Contudo, a outra empresa do grupo cotada em bolsa, a EDP, perdeu 0,71% para os 5,049 euros.





O advogado Miguel Pereira Leite foi o nome escolhido pelo maior acionista da EDP, a China Three Gorges, para representar a sua filial portuguesa no conselho geral e de supervisão (CGS) da elétrica.





Pereira Leite ocupa desta forma o lugar do ex-ministro das finanças Eduardo Catroga, que anunciou em fevereiro deste ano que iria abandonar o CGS, órgão no qual figurava há 15 anos e onde, mais recentemente, representava a China Three Gorges (Portugal).



No resto da bolsa nacional, a Altri e a Mota-Engil ganharam 2,31% e 1,12%, respetivamente, ao passo que o BCP perdeu 0,09% para os 0,117 euros por ação.