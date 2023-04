Bolsa portuguesa contraria Europa e fecha em queda com elétricas a pressionar

A bolsa de Lisboa encerrou a derradeira sessão da semana no vermelho, destoando dos ganhos observados nas principais praças da Europa Ocidental. O PSI cedeu 0,18%, para os 6.153,35 pontos, com cinco cotadas no verde, nove em queda e duas - Ibersol e Jerónimo Martins - inalteradas.A pressionar o índice nacional estiveram, sobretudo, as empresas do setor elétrico. A EDP caiu 2,71%, para os 4,956 euros, enquanto a Greenvolt perdeu 2,34%, até aos 6,47 euros, e a REN cedeu 1,3%, fechando nos 2,655 euros. A EDP Renováveis deslizou 0,43%, para os 20,68 euros.Também as papeleiras Altri e Navigator viveram um dia negativo, com a primeira a cair 1,16% e a segunda a ceder 0,48%.A evitar maiores perdas no PSI esteve o BCP. O banco liderado por Miguel Maya avançou 2,93%, para os 0,228 euros, máximos de um mês, num dia em que a Santander Biuro Maklerskie subiu o preço-alvo das ações do Bank Millennium, filial polaca do BCP, de 6,6 para sete zlotys, mantendo a recomendação de "outperform".Ainda pela positiva, a Galp subiu 0,32%, até aos 10,97 euros, e a Sonae ganhou 0,3%, terminando o dia a valer 1,005 euros.