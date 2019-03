A bolsa nacional iniciou o dia a subir, com o PSI-20 a ganhar 0,3% para 5.221,57 pontos, com 10 cotadas em alta, três em queda e cinco inalteradas. Entre os congéneres europeus a tendência também é de ganhos, com os investidores à espera de mais novidades sobre o Brexit.O dia será marcado por mais uma votação no Parlamento britânico. Depois de ontem os deputados terem rejeitado uma saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo, hoje é a vez de se votar o adiamento do Brexit. Os investidores continuam atentos à evolução desta questão, que tem condicionado a negociação devido à elevada incerteza.Na bolsa nacional, os investidores estão a reagir à apresentação de resultados da Altri, Ramada e Cofina, que apresentaram os seus números ontem já após o fecho do mercado. A Altri revelou que mais do que duplicou os seus lucros e que vai elevar em 140% o dividendo a ser pago aos acionistas, para 72 cêntimos. As ações da empresa co-liderada por Paulo Fernandes e por João Borges de Oliveira, estão a subir 3,63% para 7,42 euros.Já a Ramada reportou um aumento de 23% do seu resultado líquido e um aumento do dividendo para 60 cêntimos. Os títulos da empresa estão a ganhar 1,3% para 7,80 euros.Já a Cofina, dona do Jornal de Negócios, revelou um aumento de 31% dos seus lucros para 6,6 milhões de euros. As ações estão a ganhar 2,12% para 0,674 euros.As restantes cotadas nacionais seguem com oscilações pouco acentuadas. O BCP perde 0,09% para 0,228 euros e a EDP sobe 0,03% para 3,305 euros.