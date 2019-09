Bolsa valoriza com EDP em máximos de 2015

A bolsa nacional abriu a valorizar pela segunda sessão consecutiva, com o PSI-20 a ser impulsionado sobretudo pela EDP, que atingiu um máximo de mais de três anos a beneficiar de uma nota de research favorável.

O principal índice da bolsa nacional ganha 0,43% para 4.927,33 pontos, com 10 cotadas em alta, cinco em queda três sem variação. Nas praças europeias a tendência também é de alta ligeira.

A EDP valoriza 1,07% para 3,589 euros e no início da sessão atingiu um máximo desde julho de 2015. Segundo a Bloomberg, os analistas do Barclays começaram a cobrir a EDP - Energias de Portugal, com um preço-alvo de 4,20 euros por ação e uma recomendação de "overweight".

O BCP também contribui para a subida do PSI-20, com as ações do banco a recuperarem pelo segundo dia das fortes quedas das sessões anteriores que levaram a cotação para mínimos de 2015. Os títulos ganham 0,65% para 0,1855 euros.





"Estou otimista relativamente ao futuro do BCP, o contexto está mais difícil, mas não é só para o BCP, é para banca em geral. Há semanas disse que não tencionava mudar os objetivos do plano estratégico e reafirmo. Apesar do contexto mais desafiante, estamos confiantes de que iremos encontrar formas e modelos para corresponder àquilo que apresentámos ao mercado", afirmou Miguel Maya.