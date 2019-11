Bolsas dos EUA em alta ligeira à espera do discurso de Trump

As bolsas norte-americanas abriram o dia com subidas ligeiras, antes do aguardado discurso de Trump, agendado para esta tarde, em que o presidente poderá dar pistas sobre as negociações com a china.

As bolsas dos Estados Unidos abriram pouco alteradas esta terça-feira, 12 de novembro, com os investidores expectantes em relação às mensagens que serão transmitidas esta tarde pelo presidente Donald Trump, no aguardado discurso no Economic Club of New York.





De acordo com a agenda oficial do presidente, o discurso terá início às 12 horas locais (17 horas de Lisboa) e a expectativa dos investidores é que Trump dê pistas sobre a evolução das negociações com a China sobre a guerra comercial.