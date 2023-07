Bolsas nos EUA em alta com olhos postos na inflação e época de resultados

Os principais índices norte-americanos terminaram a sessão com ganhos, a recuperar das perdas registadas na semana passada. Ainda assim, a cautela foi predominante, com os investidores focados numa leitura da inflação nos EUA na quarta-feira, bem como início da época de resultados das cotadas.

O índice de referência S&P 500 subiu 0,24% para 4.409,53 pontos, enquanto o industrial Dow Jones valorizou 0,62% para 33.944,40 pontos e o tecnológico Nasdaq Composite avançou 0,18% para 13.685,48 pontos.



Com vários "traders" a perspetivarem uma nova subida dos juros diretores em 25 pontos base pela Reserva Federal dos Estados Unidos na reunião de julho, os investidores estarão atentos à inflação de junho para melhor compreender o caminho a seguir pela Fed.



Esta segunda-feira, três responsáveis da Fed - Michael Barr, Mary Daly e Loretta Mester - afirmaram que as pressões que estão a levar a uma forte subida dos preços devem permanecer e empurrar o banco central a mais aumentos das taxas de juro de referência.



As ações das fabricantes de "chips" Intel e Qualcomm subiram 2,79% e 1,02%, respetivamente, depois da secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, ter visitado Pequim durante o fim de semana e ter dito que as conversações com os responsáveis chineses foram "diretas" e "produtivas".



"O mercado está obviamente pronto para a abertura da época de resultados", mas os investidores estão também muito focados na inflação e no "outlook" para as taxas de juro da Fed, afirmou Quincy Krosby, estratega da LPL Financial, em declarações à Reuters.