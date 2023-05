Borussia Dortmund em queda livre na bolsa após perder final da Bundesliga

Os títulos do clube alemão afundam 22,67% para 4,24 euros, depois de terem começado a ser negociados com uma queda de mais de 33%, a mais acentuada desde a entrada em bolsa do Borussia Dortmund em 2000. O movimento dos títulos acompanha a derrota deste fim de semana na final da Bundesliga.

