Cada palavra dos tweets de Trump “roubou” 13 mil milhões de dólares às ações

Os mercados acionistas em todo o mundo foram sacudidos pelos tweets do presidente Donald Trump no domingo, dizendo que iria aumentar as tarifas sobre os produtos chineses. Os tweets não só provocaram perdas, mas também fizeram com que a volatilidade voltasse com força total: o Índice de Volatilidade Cboe subiu 50% em dois dias e rompeu a barreira de 20 pontos pela primeira vez desde janeiro.





Os riscos que pairam sobre as relações comerciais EUA-China - que já não estavam no radar dos investidores - voltaram com tudo. Os mercados operavam embalados por um estado de complacência nas últimas semanas, confiantes de que as negociações de comércio estavam a correr bem, de que os principais bancos centrais continuavam com uma política acomodatícia e de que os lucros das empresas dos EUA estavam acima das expectativas.