CEO da Galp entra no capital da petrolífera

O presidente executivo da Galp Energia, Andy Brown, comprou 25.323 ações da petrolífera, ao preço unitário de 9,61 euros, segundo comunicado divulgado junto da CMVM.

O CEO da Galp desembolsou assim 243.354,03 euros com esta aquisição feita no passado dia 18 na bolsa de Londres. O que lhe confere 0,003% do capital da petrolífera.

A operação foi intermediada pela Hargreaves Lansdown Asset Management Limited, refere ainda o documento.

Andy Brown, recorde-se, assumiu no passado dia 5 de fevereiro as funções de CEO da Galp, em substituição de Carlos Gomes da Silva.

A Galp Energia encerrou a sessão desta terça-feira a ceder 1,13%, para 9,6520 euros por ação, num dia em que o Royal Bank of Canada reviu em baixa a recomendação para as ações da petrolífera, de "outperform" para "perform".

Também o preço-alvo foi cortado, passando de 13 para 11,50 euros – o que confere à Galp, ainda assim, um potencial de subida de 19,1% face ao valor de encerramento de hoje.



(notícia atualizada)