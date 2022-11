China e Fed inundam mercados globais com onda de otimismo

Partilhar artigo



O mercado acionista mundial foi invadido por uma onda de otimismo à medida que a inflação nos Estados Unidos dá sinais de abrandamento e a China alivia restrições da pandemia. O índice global MSCI ganhou mais de 6% na semana.



Previa-se que a semana começasse em grande para os mercados com as eleições intercalares norte-americanas, que historicamente tendem a ser positivas para as ações. Mas acabou por ser ...