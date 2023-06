CMVM aprova com efeito imediato saída da Ktesios da Euronext Access

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Ktesios Real Estate Socimi vai sair do mercado de negociação multilateral Euronext Access, informou a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) em comunicado.





O conselho de administração do supervisor do mercado de capitais deferiu o pedido da empresa, o qual foi feito no passado dia oito deste mês, após os acionistas terem aprovado em março esta saída de bolsa, de forma unânime.





A decisão da administração da CMVM tem efeito imediato, em termos de exclusão das ações do Euronext Access, nos termos do Código dos Valores Mobiliários.





A empresa é um veículo de investimento imobiliário com sede em Espanha e que se estreou na bolsa nacional em 2021, sendo a sua natureza o equivalente ao regime português das SIGI (Sociedade de Investimento e Gestão Imobiliária).





A Ktesios estreou-se no mercado intermédio da bolsa de Lisboa com uma cotação inicial de 12 euros por ação e uma capitalização bolsista de 6,36 milhões de euros, sendo que a negociação era feita por chamada, ou seja, duas vezes ao dia.