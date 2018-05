, na sequência da divulgação do anúncio preliminar de lançamento de oferta pública de aquisição de acções da EDP e da EDP Renováveis", revela o regulador através de uma nota publicada esta sexta-feira, 11 de Maio.Esta decisão significa que as acções da EDP e da EDP Renováveis vão retomar a negociação normalmente na segunda-feira, 14 de Maio. O regulador do mercado tinha determinado a suspensão das acções esta sexta-feira, já após o fecho do mercado, depois de o Expresso ter avançado com a notícia de que os chineses se preparavam para lançar uma oferta pública de aquisição (OPA) sobre a EDP. O regulador determinou assim que, enquanto não fosse prestada informação relevante, as acções não retomariam a negociação.