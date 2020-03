Cofina perde mais de 14% após abandonar compra da dona da TVI

Os títulos da Cofina estão a reagir em baixa ao anúncio de que a empresa vai desistir de comprar a dona da TVI, a Media Capital. As ações já desvalorizaram mais de 14%.





Nesta altura, a Cofina - que é dona de títulos como o Jornal de Negócios, Correio da Manhã e Sábado - está a cair 11,55% para os 36 cêntimos em bolsa, mas já chegou a recuar 14,25% para os 34,9 cêntimos, descendo a um mínimo de outubro do ano passado. Paralelamente, a dona da Media Capital, a Prisa, deslizou 13,77% para os 1,09 euros, um mínimo de junho de 2017.



A negociação, no que diz respeito à Media Capital está, para já, suspensa, até que seja divulgada informação relevante sobre o emitente, informou o regulador do mercado, a CMVM - Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. As ações da Cofina estiveram suspensas até às 9 da manhã, por decisão da mesma entidade.