Contas no campeonato prejudicam ações do FC Porto em bolsa

O Futebol Clube do Porto registou uma desvalorização em bolsa de 8,85% até aos 1,03 euros, depois de três dias de negociação inalterada, embora as ações do clube apenas tenham trocado de mãos 336 vezes.A queda acontece numa altura em que se aproxima o fim do campeonato de futebol e com o Benfica a precisar de apenas um empate na última jornada frente ao Santa Clara para carimbar o primeiro lugar.A subida desta segunda-feira - que acontece no mesmo dia em que o FC Porto começa a emitir obrigações num montante máximo de 40 milhões de euros a um juro de 6,25% - compara com a subida registada na passada terça-feira, data em que foi anunciada esta operação numa comunicação da SAD à CMVM.Nesse dia, 16 de maio, as ações do clube pularam 11,88% até aos 1,13 euros por ação - cotação que se manteve até ao dia de hoje, mesmo com a vitória dos azuis e brancos no sábado sobre o Famalicão por 4-2.O FC Porto joga no próximo sábado em casa contra o Vitória de Guimarães. No entanto, para se sagrar campeão precisa não só de ganhar, mas também que o Benfica perca o seu encontro frente aos açorianos do Santa Clara. Os dois jogos são disputados às 18 horas.