Corte do "rating" dos EUA atira Wall Street para o vermelho

agência de notação financeira colocou a dívida da maior economia mundial no segundo patamar de qualidade, justificando a decisão com uma esperada deterioração orçamental nos próximos três anos e um elevado e crescente endividamento público.

35.282,52 pontos e o tecnológico Nasdaq Composite desvalorizou 2,17% para 13.973,45 pontos.



Entre as principais movimentações, a Nvidia deslizou 4,81%, a Amazon perdeu 2,64% e a Tesla recuou 2,67%.



Os investidores aguardam agora a divulgação das contas de gigantes como a Apple e a Amazon, na quinta-feira.

As bolsas norte-americanas fecharam no vermelho na primeira sessão depois de a Fitch ter cortado o rating da dívida soberana dos Estados Unidos. AEsta descida de patamar, de "AAA" para "AA+", gerou uma maior aversão ao risco entre aos investidores, resultando num pior desempenho das bolsas do outro lado do Atlântico. Isto porque esta descida veio reforçar os receios dos investidores quanto aos riscos de uma recessão e acentuou as dúvidas sobre se a valorização a que se tem assistido no mercado acionista é sustentável.O índice de referência S&P 500 perdeu 1,38% para 4.513,39 pontos, o industrial Dow Jones cedeu 0,98% para