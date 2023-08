Fitch corta "rating" dos Estados Unidos para AA+

A Fitch baixou esta terça-feira o "rating" dos Estados Unidos de "AAA", o nível máximo, para "AA+". A agência de notação financeira classifica agora a dívida da maior economia mundial no segundo patamar de qualidade com perspetiva estável.



A decisão é justificada com a esperada deterioração orçamental nos próximos três anos, um elevado e crescente endividamento público e com uma "erosão da 'governance' face aos pares classificados com AAA ou AA nas últimas duas décadas que se tem manifestado em repetidos impasses sobre o tecto da dívida e soluções de última hora", refere a Fitch.





Sobre a governação, a Fitch considera mesmo que tem ocorrido uma persistente deterioração nos padrões de 'governance' nos últimos 20 anos, incluindo em matérias orçamentais e de dívida, de que é exemplo o impasse em junho sobre o tecto da dívida, solucionado à última hora com um acordo para suspender os limites da dívida até janeiro de 2025.Os constantes impasses e soluções à "25.ª hora" tem minado a confiança na gestão orçamental. Acresce, sublinha a Fitch, que o governo federal não tem um quadro orçamental de médio prazo, ao contrário de muitos dos pares na mesma classificação de qualidade de dívida, e tem um processo orçamental complexo.A agência nota ainda que além destes fatores, vários choques económicos e reduções de impostos e nova despesa contribuíram para aumentos sucessivos da dívida na última década. E, por fim, a Fitch nota que houve progressos limitados em enfrentar os desafios de médio prazo, como o aumento dos gastos em Segurança Social e Medicare devido ao envelhecimento da população.A Fitch estima que o défice orçamental atinja os 6,3% do PIB este ano, muito acima dos 3,7% de 2022. Para 2024, a agência de notação financeira aponta para um défice de 6,6% e em 2025 esse valor deverá subir para 6,9%.Quanto à dívida, a Fitch aponta para que esta represente 112,9% do PIB este ano e que atinja os 118,4% em 2025. Estes números são mais do que 2,5 vezes superiores à mediana dos países classificados com AAA (39,3%) e AA (44,7%).Notícia atualizada às 23:24