Corticeira Amorim distribui dividendo de nove cêntimos a partir de 20 de dezembro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Corticeira Amorim vai pagar o dividendo extraordinário bruto de 0,09 euros por ação a partir do próximo dia 20 de dezembro, de acordo com o comunicado enviado esta segunda-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).



A decisão foi deliberada na assembleia geral extraordinária, realizada esta segunda-feira.





Em termos líquidos, e portanto uma vez aplicados os impostos devidos, este valor corresponde a 0,064 euros no caso dos acionistas singulares e 0,0675 euros, quando se trate de pessoas coletivas.





A empresa liderada por António Rios de Amorim salienta que é necessária a conversão das ações tituladas em escriturais, sob pena de os acionistas não poderem "exercer o respetivo direito a dividendos até que efetuem a referida conversão, sendo tais dividendos pagos logo que efetuada a conversão".





Esta remuneração extraordinária foi proposta pelo conselho de administração, dois anos após ter retomado a tradição, iniciada em 2012, de pagar um dividendo intercalar aos acionistas, que foi apenas interrompida em 2020.





A distribuição deste dividendo implica o recurso às reservas livres da Corticeira.



As ações deixam de conferir o direito ao dividendo a partir do próximo dia 18 de dezembro.





A decisão da empresa foi determinada pelos bons resultados do grupo liderado por António Rios Amorim, que entre janeiro e setembro obteve lucros de 67 milhões de euros, mais 4,4% do que em igual período do ano passado.





Um aumento de lucros num período em que a faturação baixou para 763 milhões de euros, menos 27,1 milhões do que nos primeiros meses do ano passado.





Esta distribuição implica um "dividend yield" por ação de 0,98%, face à cotação de fecho desta sexta-feira (9,13 euros).





Durante a sessão desta segunda-feira, as ações caem 0,44% para 9,09 euros. Desde o início do ano, a Corticeira valorizou 4,01% em bolsa.

(Notícia em atualização).