Corticeira Amorim vai pagar dividendo extra de 9 cêntimos

Dois anos após ter retomado a tradição, iniciada em 2012, de pagar um dividendo intercalar aos acionistas, que foi apenas interrompida em 2020, o conselho de administração da Corticeira Amorim vai propor à assembleia geral, a realizar a 4 de dezembro próximo, o pagamento de um dividendo extraordinário de nove cêntimos por ação através da distribuição de reservas livres.

Uma decisão determinada pelos bons resultados do grupo liderado por António Rios Amorim, que entre janeiro e setembro obteve lucros de 67 milhões de euros, mais 4,4% do que em igual período do ano passado.

Leia Também Corticeira Amorim abre mais duas fábricas

Um aumento de lucros num período em que a faturação baixou para 763 milhões de euros, menos 27,1 milhões do que nos primeiros meses do ano passado.

Leia Também Corticeira Amorim alia-se à Caixa para linha de financiamento ESG para fornecedores de cortiça

"A redução dos níveis de atividade, em particular na unidade de negócios Revestimentos, foi a principal causa, ainda que as melhorias do ‘mix’ de produto e a subida de preços tenham compensado parcialmente esse efeito", explica a Corticeira Amorim, esta quinta-feira, 2 de novembro, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).