Credit Suisse vê dívida mais atrativa em 2023. Espera ganhos "moderados" nas ações

A normalização da inflação esperada pelo Credit Suisse no próximo ano sustenta o otimismo sobre a dívida. No outlook para 2023, o banco de investimento suíço refere que o mercado obrigacionista estará mais atrativo, enquanto as ações deverão manter-se contidas pelo menos no primeiro semestre."Ativos de rendimento fixo deverão tornar-se mais atrativos para deter e oferecer benefícios de renovada diversificação aos portefólios", explicou Philipp Lisibach, "head of global investment strategy" num encontro virtual com jornalistas esta terça-feira. Aponta especialmente para as oportunidades em dívida com grau de investimento.A principal razão para a aposta na dívida é que o próximo ano será de reduzido crescimento económico e, apesar de ser provável que este abrandamento leve os bancos centrais a reduzirem o ritmo ou mesmo pausarem o aperto monetário, o Credit Suisse não espera qualquer descida nos juros nas maiores economias.Em sentido contrário, as ações deverão ter um desempenho "moderado" na primeira metade de 2023, com o foco a manter-se no tema das taxas de juro mais elevadas por mais tempo. Setores e regiões com resultados estáveis, reduzido endividamento e fixação de preços deverão, contudo, sair-se melhor neste ambiente."Esperamos que a volatilidade nos mercados financeiros se mantenha elevada face à persistência dos riscos e contínuo aperto nas condições financeiras globais. É provável que isso crie contínuos riscos para o crescimento e, por consequência, para os ativos de risco", sublinha Michael Strobaek.Após 2022 já ter sido um ano de desafios, marcado pela persistente inflação, agressivo aperto monetário e desaceleração do crescimento, o Credit Suisse estima que a economia global cresça 1,6% no próximo ano.Os analistas do banco esperam ver uma recessão na Zona Euro - onde vê uma evolução do PIB de -0,2% em 2023 - e no Reino Unido, bem como desaceleração económica na China. Estas economias deverão começar, contudo, ainda em 2023 um caminho de recuperação.Já os Estados Unidos deverão conseguir escapar a uma recessão, de acordo com as estimativas do Credit Suisse de um crescimento económico médio de 0,8% em 2023. Ainda assim ressalvam que há uma probabilidade de 40% de a maior economia do mundo contrair. Em relação à inflação é esperado um alívio em 2023, mas que se mantenha acima da meta dos bancos centrais tanto nos EUA como na Zona Euro ao longo do próximo ano.