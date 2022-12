Acionistas dão voto de confiança ao Credit Suisse e exercem 98% dos direitos de subscrição

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Credit Suisse conseguiu arrecadar o montante desejado com o aumento de capital, depois de ter terminado a segunda operação que permitiu aos acionistas do banco adquirirem direitos de subscrição.





Os acionistas adquiriram a quase totalidade dos direitos de subscrição oferecidos pelo gigante de Zurique (98,2%), o que permitiu ao banco arrecadar uma receita bruta de 2,24 mil milhões de francos suíços (2,27 mil milhões de euros à taxa de câmbio atual).





Este montante somado aos 1,8 mil milhões de francos suíços (1,82 mil milhões de euros) conseguidos pelo aumento destinado a investidores institucionais liderados pelo Banco Nacional Saudita, que acabou por ficar com pouco mais de 9% do capital do Credit Suisse, gera assim o resultado pretendido pela instituição, 4 mil milhões de francos suíços (4,09 mil milhões de euros).





Em comunicado, o banco informa ainda que estas operações elevaram os rácios de capital, mais concretamente o CET1, que aumentou 140 pontos base de 12,6% no final do terceiro trimestre para cerca de 14% atualmente.





Na nota, o gigante suíço dá ainda conta que a venda da unidade de produtos de capital garantido – previsto no plano de reestruturação – à Apollo Capital Management, deverá ser concluído no primeiro semestre do próximo ano.





As ações da instituição financeira reagiram em alta a estes resultados, valorizando 2,89% para 3,03 francos suíços. No final de outubro, o Credit Suisse anunciou um plano de reestruturação, que além destas operações, conta medidas de redução de custos, entre elas o corte de pessoal.