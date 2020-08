CTT com maior queda dos últimos três meses após anúncio de prejuízos

Apesar da queda robusta logo na abertura da bolsa de Lisboa, as ações da empresa recuperaram e seguem agora a perder apenas 0,2% para os 2,505 euros cada. Neste ano, os CTT acumulam uma desvalorização em torno dos 23%.

Leia Também Encomendas recorde não travam prejuízos dos CTT

Leia Também CTT estão a contratar mais de 800 colaboradores desde abril e investem 40 milhões até 2021

As ações dos CTT - Correios de Portugal desvalorizaram 5,06% para os 2,44 euros na abertura de sessão desta quinta-feira, como reação aos resultados anunciados ontem. Esta é a maior queda intradiária desde o passado dia 24 de abril.Num dia com maior liquidez do que é habitual, com cerca de 200 mil ações transacionadas - em comparação com a média diária dos últimos seis meses de 800 mil ações -, a cotada portuguesa interrompe assim um ciclo de quatro sessões consecutivas a ganhar em bolsa, num período que lhe valeu uma valorização de quase 14% e uma ida a máximos de fevereiro deste ano.Mas depois de ter reportado um prejuízo de 2 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, já depois do fecho de sessão, as ações não resistiram. Este novo resultado líquido compara com os 9 milhões de lucro registados nos primeiros seis meses do ano anterior.Nem mesmo a subida de encomendas para níveis recorde, conseguiu travar os maus resultados dos CTT. A transportadora registou