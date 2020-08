CTT com prejuízos de 2 milhões de euros no semestre

Os CTT fecharam o primeiro semestre do ano com um resultado líquido negativo de 2 milhões de euros, um valor que compara com os lucros de 9 milhões de euros registados no mesmo período do ano passado.





A empresa liderada por João Bento explica que o resultado foi impactado "com a evolução negativa do EBIT, parcialmente compensada pelo comportamento positivo do imposto sobre o rendimento do período".

O EBITDA atingiu 33,4 milhões de euros, o que representa uma queda de 28% face ao mesmo período de 2019.

As receitas operacionais totalizaram 349,2 milhões de euros no final de junho, com a empresa a registar crescimento em todas as áreas de negócio, exceto a de Correio que foi fortemente impactada pelo contexto de pandemia da covid-19.

A contribuir para os rendimentos operacionais estiveram as áreas de negócio de Banco CTT (63% acima do período homólogo do ano passado), Expresso e Encomendas (+16,9%) e Serviços Financeiros e Retalho (+1,2%), levando a que a redução nos rendimentos operacionais, devido à queda do correio e Outros, fosse de 1,6% face ao primeiro semestre de 2019.

Os proveitos do segmento de correio registaram uma queda de 13,7%, para 202,8 milhões de euros. Pelo contrário, os rendimentos operacionais de Expresso e Encomendas atingiram 85,1 milhões de euros, o que representa um aumento de16,9% face ao período homólogo de 2019.

Quanto ao Banco CTT, registou receitas de 38,4 milhões de euros no primeiro semestre de 2020, um crescimento de 63%,"sendo 11,2 milhões de euros provenientes da 321 Crédito, adquirida em maio de 2019".



