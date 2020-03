12,2% no EBITDA (Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) para os 101,5 milhões de euros.

A percentagem total representa um mínimo desde 6 de dezembro de 2019, numa altura em que a tendência mostra que as posições a descoberto têm vindo a diminuir nas últimas semanas. A meio de agosto do ano passado existem sete fundos de investimento com participações a descoberto nos CTT.



Uma posição curta, ou a descoberto, que precede uma venda a descoberto ("short selling") é uma aposta especulativa na queda dos mercados financeiros, que permite aos investidores ganhar dinheiro com o declínio das cotações dos ativos. Por norma, a existência de uma grande percentagem de posições curtas conduz a quedas nas empresas em questão.

Ontem, já depois do fecho de sessão, a empresa liderada por João Bento anunciou um aumento homólogo de 35,8% no lucro líquido referente a 2019 para os 29,2 milhões de euros, bem como uma subida dePara além da subida no resultado líquido, a cotada divulgou um volume de receitas ascendente (+4,6%) para os 740 milhões de euros. Para isso contribuiu o crescimento dos proveitos do Banco CTT e dos serviços financeiros de 87,2% para 63 milhões e de 27,2% para 34 milhões, respetivamente. A performance destes segmentos, a par com a melhoria registada na área expresso & Encomendas, que cresceu 2,4% para 152 milhões de euros, compensou a queda de 2,1% registado na unidade de correio.A par da divulgação de resultados, os CTT anunciaram que pretendem pagar um dividendo de 11 cêntimos por ação, o que representa um aumento de 10% face à remuneração do exercício anterior. Comparando com a cotação do fecho de sessão de ontem, um dividendo deste volume corresponde uma rendibilidade de 5,96%.Segundo o site da CMVM (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários), existem atualmente dois "hedge funds" com posições a descoberto nos CTT. No total 3,02% de posições curtas na empresa, distribuídas peloe pela