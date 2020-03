Lucro dos CTT cresce 35,8% para 29 milhões em 2019

Os CTT registaram um resultado liquido de 29,2 milhões de euros no ano passado, o que representa um aumento de 35,8% face a 2018.





As receitas subiram 4,6% para 740 milhões de euros, impulsionadas pelo crescimento dos proveitos do Banco CTT e dos serviços financeiros de 87,2% para 63 milhões e de 27,2% para 34 milhões, respetivamente. A performance destes segmentos, a par com a melhoria registada na área expresso & Encomendas, que cresceu 2,4% para 152 milhões de euros, compensou a queda de 2,1% registado na unidade de correio.





O EBITDA aumentou 12,2% para 101,5 milhões de euros, "sobretudo devido ao crescimento orgânico e inorgânico do Banco CTT e também dos Serviços Financeiros",sublinham os Correios.





Os CTT detalham ainda que o Banco CTT gerou rendimentos de 62,9 milhões de euro, sendo que para este valor contribuíram 21 milhões de euros da 321 Crédito, adquirida em maio de 2019. " Excluindo o efeito inorgânico da aquisição da 321 Crédito, os rendimentos ascenderam a 41,9 milhões de euros, (+24,5%) do que em 2018", lê-se no mesmo documento.





Em 2019 o Banco CTT registou um crescimento de 113 mil contas abertas para um total de 461 mil contas, bem como um crescimento dos depósitos de clientes para 1.283,6 milhões de euros (+45,2%). A carteira de crédito habitação líquida de imparidades também cresceu 70% para 405,1 milhões de euros. "Com a aquisição da 321 Crédito, o Banco CTT conseguiu impulsionar estruturalmente o rácio de transformação da sua carteira de crédito de 28,1% em dezembro de 2018 para 69,0% em dezembro de 2019, através da incorporação de 479,6 milhões de euros na sua carteira de crédito a clientes, a par com o crescimento sustentado do crédito hipotecário", refere a empresa.





Na área de crédito especializado, os CTT destacam a performance operacional com a produção a apresentar nos 12 meses de 2019 valores superiores a 200 milhões de euros de crédito auto, representando uma quota de mercado de cerca de 11,8% no segmento de crédito auto usados.





No que toca ao investimento, situou-se em 45,4 milhões de euros, mais 48,2% do que o realizado em 2018, "refletindo a implementação do Plano de Modernização e Investimento que irá potenciar a instalação de novas e mais eficientes máquinas de separação e a crescente entrada em funcionamento de plataformas multiproduto que permitirão consolidar as sinergias operacionais de um operador integrado", sublinha a empresa.





(notícia atualizada)