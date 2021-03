Deliveroo afunda mais de 30% no seu dia de estreia na bolsa de Londres

A dimensão da queda foi de tal ordem que a negociação esteve suspensa por duas vezes, uma semana depois de a empresa ter arrecadado qualquer coisa como 1,76 mil milhões de euros no IPO, numa operação liderada pelo Goldman Sachs e JP Morgan.



uma empresa de entrega de comida online, caíram 30,50% na primeira manhã em que negoceiam na bolsa de Londres, naquela que é a pior estreia em várias décadas de uma cotada britânica, após um IPO - Oferta Pública Inicial - de grandes dimensões. A dimensão da queda foi de tal ordem que a negociação esteve suspensa por duas vezes, uma semana depois de a empresa ter arrecadado qualquer coisa como 1,76 mil milhões de euros no IPO, numa operação liderada pelo Goldman Sachs e JP Morgan. Mas o tamanho desta queda parece não ter surpreendido alguns analistas, citados pela Bloomberg, uma vez que a Deliveroo apresenta vários entraves no que toca aos direitos dos seus trabalhadores,

fundada por William Shu, em 2013, - a maior desde o IPO da THG, de comércio eletrónico, em setembro do ano passado - surge numa altura em que os investidores estão a deixar de lado a aposta em empresas do segmento "growth", ou seja, cotadas que tenham um potencial de crescimento rápido, em prol da aposta em empresas mais robustas, as chamadas "value".



A empresa de entregas ao domicílio pôs em circulação mais de 256 milhões de novas ações a 4,56 euros cada, mais as 128 milhões de ações que os acionistas que estavam na empresa antes do IPO estavam a equacionar vender.



Um desses acionistas é a gigante do retalho online Amazon, que detém, neste momento, uma fatia de 15,8% na empresa, mas que irá reduzir para 11,5%, depois de vender mais de 23 milhões de ações que detém. Ao preço atual esse montante de ações pode equivaler a mais de 82 milhões de euros.



As ações da Deliveroo,que não se alinham com as práticas de investimento responsável e podem ser um entrave para o seu sucesso.Está já marcada, para a próxima semana, uma grande manifestação organizada pelos seus trabalhadores, que pedem melhores condições de trabalho e salários mais altos.A entrada em bolsa desta empresa