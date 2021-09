Depois de ter encerrado a melhor sessão dos últimos seis meses, PSI 20 arranca tímido esta manhã

Nos primeiros instantes da negociação, são 11 as cotadas que avançam, três as que recuam e três seguem inalteradas.



Depois de segunda-feira a bolsa de Lisboa ter encerrado a sessão em alta, a superar os ganhos da Europa e a registar a melhor sessão dos últimos seis meses, esta manhã o PSI 20 arrancou a subir uns tímidos 0,3%, para os 5417,63 pontos.Nos primeiros instantes da negociação, são 11 as cotadas que avançam, três as que recuam e três seguem inalteradas. A puxar o principal índice para cima está a REN, a subir 1,59%, para os 2,56 euros por ação, seguida pelos CTT que sobem 1,27%, com cada ação a valer esta manhã 4,78 euros. Por fim, temos a Ramada, que também sobe 1,03%, para os 5,9 euros por ação.



Na segunda-feira, o PSI-20 encerrou a subir 1,79% para 5.401,67 pontos, com todas as cotadas a negociarem no "verde", com exceção da Novabase.

