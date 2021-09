Novabase estraga pleno na melhor sessão do PSI-20 em seis meses

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). A empresa que explora espaços de restauração de marcas como a KFC, Burger King ou Pizza Hut viu as perdas entre janeiro e julho diminuírem em 31% , para 22,9 milhões de euros.

O principal índice português terminou a sessão desta segunda-feira em alta, a superar os ganhos da Europa e a registar a melhor sessão dos últimos seis meses. O PSI-20 encerrou a subir 1,79% para 5.401,67 pontos, com todas as cotadas a negociarem no "verde", com exceção da Novabase.O BCP foi novamente a cotada que mais valorizou, com um disparo de 4,14%, para 0,1309 euros na primeira sessão depois de o banco ter confirmado que vai avançar com o despedimento coletivo de 62 trabalhadores . A reunião de sexta-feira entre os seis sindicatos bancários e a comissão executiva do BCP terminou sem resultados positivos e os sindicatos anunciaram que vão avançar com greve.A acompanhar de perto os ganhos do BCP estiveram a EDP, que subiu 3,36%, para 4,83 euros, e a Mota-Engil, que somou 3,10%, para 1,40 euros. No setor energético, também a EDP Renováveis ganhou 2,37% e a REN avançou 2,03%.No retalho, a Sonae valorizou 1,08%, enquanto a Jerónimo Martins registou uma subida de 0,48%.Ainda no "verde", destacou-se a Ibersol, que subiu 1,03%, para 5,86 euros, depois de ter apresentado resultados na passada sexta-feira àEm contraciclo, a Novabase encerrou sessão a cair 0,41%, para 4,88 euros.Nas restantes praças europeias, o índice de referência europeu, Stoxx-600, valorizou 0,25% para 467,52 pontos. O espanhol IBEX 35 somou 1,79%, o alemão DAX subiu 0,52% e o francês CAC 40 ganhou 0,20%.