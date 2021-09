PSI-20 abre com subida tímida à boleia de Galp e grupo EDP

Leia Também Depois de ter encerrado a melhor sessão dos últimos seis meses, PSI 20 arranca tímido esta manhã

O PSI-20 arrancou a derradeira sessão da semana a subir uns ténues 0,04%, para os 5.341,23 pontos. Nos primeiros instantes de negociação são sete as cotadas que avançam, seis as que recuam e cinco seguem inalteradas.A dar algum impulso ao principal índice está o setor energético, com a Galp a ganhar 0,78%, para 8,302 euros, bem como o grupo EDP, com a casa-mãe a subir 0,21%, até aos 4,696 euros, e a EDP Renováveis a valorizar 0,36%, para 22,08 euros. Por fim, a REN sobe 0,20%, para os 2,48 euros.As maiores subidas pertencem, no entanto, à Ramada e à Pharol, com ganhos de 1,72% e de 1,16%, respetivamente.No retalho, a Jerónimo Martins desliza 0,03% e a Sonae cai 0,06%.As maiores descidas são protagonizadas pela Nos, que recua 0,65%, pelo BCP, que perde 0,31%, e pela Mota-Engil, que desliza 0,07%.Fora do PSI-20, a Greenvolt, que passará a integrar o índice a 20 de setembro, avança 0,69%, cotando nos 5,83 euros depois de na véspera ter atingido um máximo absoluto nos 5,96 euros.