PSI-20 cede terreno com pressão da Galp e EDP Renováveis

A praça lisboeta encerrou em terreno negativo, com o índice de referência nacional a recuar 0,13% para 5.542,32 pontos e a reduzir assim o ganho anual para 7,02%.

Das 18 cotadas que compõem o PSI-20, 11 terminaram em baixa, seis em alta e uma inalterada.

Lisboa estava a ganhar terreno mas inverteu na última hora de negociação e fechou assim em contraciclo com o resto da Europa, onde apenas os setores automóvel, das viagens e dos recursos naturais negociaram no vermelho.

A dinamizar os ganhos do Velho Continente estiveram sobretudo as tecnologias, a somarem mais de 1%, e o retalho com um pulo de perto de 1%.

Os investidores mostraram-se mais confiantes perante a expectativa de que o presidente dos Estados Unidos anuncie hoje um aumento da despesa federal no próximo pacote orçamental, para 6 biliões de dólares.

Por outro lado, a secretária norte-americana do Tesouro, Janet Yellen, juntou-se ao coro de vozes da Fed na garantia de que as pressões inflacionistas serão temporárias, tranquilizando o mercado. Isto depois de ter chegado a assustar os investidores em inícios deste mês, quando admitiu a 4 de maio que as taxas de juro poderiam ter de ser aumentadas, de modo a conter um sobreaquecimento da economia – decorrente dos mais recentes estímulos, aprovados já sob a Administração Biden. Perante o pânico do mercado, Yellen salvaguardou no dia seguinte as suas declarações, sublinhando que a Fed é independente e que não estava a fazer uma previsão ou recomendação – o que fez os investidores respirarem de alívio.

Por cá, a energia contribuiu para as perdas do índice de referência, sendo que apenas a EDP fugiu às quedas, ao subir 0,93% para 4,78 euros.

A Galp Energia cedeu 0,24% para se fixar nos 10,285 euros, a EDP Renováveis recuou 0,31% para 19,50 euros e a REN depreciou-se em 1,07% para 2,31 euros.

A EDP Renováveis abriu o dia no verde, depois de ter anunciado esta manhã que vai investir até 38 milhões de dólares para entrar no mercado chileno com a aquisição de um portefólio solar e eólico, mas acabou por perder fôlego.

Além da REN, também a Altri e a Nos recuaram mais de 1% na sessão desta sexta-feira.

Entre os títulos que mais pressionaram esteve também o BCP, que perdeu 0,19% para fechar a valer 0,1598 euros.

A travar maiores perdas esteve a Jerónimo Martins, que é atualmente a cotada com mais peso no índice, ao registar um acréscimo de 0,09% para 15,865 euros.

Em destaque nas subidas esteve também a Ibersol, que liderou os ganhos ao pular 1,67% para 6,10 euros.