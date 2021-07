Deutsche Bank inicia cobertura da EDP com recomendação "comprar" e potencial de 16%

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

O Deutsche Bank inicia hoje, dia 16 de julho, a cobertura da EDP - Energias de Portugal, com um preço-alvo de 5,30 euros por ação, o que lhe confere um retorno potencial de 16,23% tendo em conta o valor de fecho da sessão de sexta-feira.Para além do preço-alvo, o analista Olly Jeffery, colocou uma recomendação inicial de "comprar" ações da EDP. As ações da empresa liderada por Miguel Stilwell estã...