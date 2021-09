Dow e S&P 500 registam subidas tímidas e Nasdaq ainda não recuperou fôlego

As principais bolsas do outro lado do Atlântico encerraram em terreno positivo, conseguindo recuperar parte das perdas de ontem. A exceção foi o Nasdaq.



Reuters Carla Pedro cpedro@negocios.pt 21:20







... Transitória. A atual subida da transição é transitória, disse uma vez mais o presidente da Reserva Federal norte-americana. Jerome Powell falou hoje no encerramento do Fórum do BCE sobre política monetária pós-covid e voltou a explicar por que razão considera que a inflação elevada da era pandémica é apenas temporária. "O atual aumento da inflação não conduzirá a um novo regime de inflação em que esta se manterá alta ano após ano", afirmou, citado pela CNN. Em junho e julho, o índice de preços no consumidor manteve-se em máximos de 13 anos nos EUA, tendo depois desacelerado em agosto. Se este período de inflação alta durar tempo suficiente para levar as pessoas a repensarem os seus gastos, então a Fed terá de ficar mais atenta, mas, até agora, esse não é o caso, segundo Powell. Ontem, tanto Powell como a secretária norte.americana do Tesouro, Janet Yellen, reconheceram que a inflação nos EUA vai durar "mais do que esperado". Ainda assim, o presidente da Fed voltou hoje a tentar transmitir tranqulidade ao reafirmar que esta subida será transitória. Neste contexto de maior acalmia, os principais índices bolsistas dos EUA conseguiram encerrar no verde, recuperando parte das perdas da sessão de quarta-feira. A exceção foi o Nasdaq. O índice industrial Dow Jones fechou a somar 0,26%, para 34.390,72 pontos e o Standard & Poor’s 500 avançou 0,16%, para 4.359,46 pontos depois de ontem ter registado a maior queda desde maio. Em contrapartida, o tecnológico Nasdaq Composite cedeu 0,24% para se fixar nos 14.512,44 pontos. Ontem tinha já recuado 2,83%, o mergulho mais acentuado desde março na sessão de ontem. As tecnológicas continuam assim sob pressão. O Nasdaq ainda esteve algumas vezes no verde, mas acabou por não conseguir aguentar o fôlego. Saber mais wall street dow jones s&p 500 Nasdaq bolsas EUA

