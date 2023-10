"Earnings season" em Lisboa arranca esta semana. Veja o calendário

A época de divulgação de resultados do terceiro trimestre das cotadas do PSI arranca a 25 de outubro com a Jerónimo Martins e a Navigator a mostrarem as contas. Veja o calendário de apresentação das contas trimestrais.

"Earnings season" em Lisboa arranca esta semana. Veja o calendário









