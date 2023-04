EDP reajusta para 23,73 reais preço por ação na OPA sobre subsidiária brasileira

A EDP anunciou que, no âmbito da oferta pública de aquisição (OPA) sobre as ações detidas pelos acionistas minoritários da sua subsidiária no Brasil - da qual detém 56,05% -, procedeu a um ajuste, por efeitos de distribuição de dividendos, do preço por ação, que passa de 24 para 23,73 reais (4,30 euros).





A redução do preço oferecido para adquirir as referidas ações tem assim em consideração o pagamento de dividendos de 0,27 reais, refere em comunicado à CMVM a empresa liderada por Miguel Stilwell d'Andrade.

A operação, recorde-se, prevê a retirada de bolsa da EDP Brasil, com o objetivo de "promover a simplificação corporativa".





A elétrica nacional lembra que, conforme comunicado ao mercado no passado dia 2 de março, "atribuiu o preço de 24 reais por ação objeto da OPA, sujeito a ajustes em razão de dividendos ou juros – sobre o capital próprio – declarados pela EDP Brasil antes da realização do leilão da OPA".

"Considerando que, a 11 de abril de 2023, foi aprovada em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da EDP Brasil a declaração de dividendos (excetuados juros sobre capital próprio já declarados) no valor de 152.457.000,00 reais, equivalente a 0,269366954 reais por ação, a serem pagos aos acionistas que sejam titulares de ações ordinárias da EDP Brasil na data-base da AG, o novo preço por ação da OPA passa a ser de 23,73 reais por ação", explica.



(notícia atualizada às 22:31)